Mühendisler 11 ayda iş bulabiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71.1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 63 oldu. Lisans mezunlarının ortalama iş bulma süresi 13.6 ay, ön lisans mezunlarının iş bulma süresi ise 14.8 ay olarak hesaplandı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin üniversite mezunu yurttaşların istihdam oranlarını, iş bulma sürelerini ve kazanç kategorilerini baz alarak TÜİK verileriyle hazırladığı raporda, “Türkiye'deki ekonomik şartlar ve eğitim sisteminin yara almasıyla birlikte literatüre genç işsiz, okumuş işsiz, diplomalı işsiz gibi kavramlar girdi” dedi.

Mühendislik mezunun iş bulma süresi 11 ay

Raporda, “Lisans mezuniyet alanlarına göre, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan 7.7 ay ile sağlıktır. Eğitim mezunları en erken 10.9 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 11 ay, bilişim ve iletişim teknolojileri 11.6 ay, hizmet sektörü 12.4 ayda iş bulabilmektedir. Ön lisans mezunlarında ise, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alanlar, doğa bilimleri, matematik ve istatistik 12.7 ay, mühendislik, imalat ve inşaat 13.7'dir” denildi.

Raporda şöyle denildi:

“Müzikoloji, resim öğretmenliği gibi sanatın icra edildiği bölümlerin son sıralarda yer alması, ülkemizde sanata ve sanatçıya verilen değeri yansıtmaktadır. Sanat emekçilerinin devlet eliyle desteklenmediği, maddi imkansızlık içinde olduğu bir gerçektir. Gazetecilik, radyo, televizyon, sinema sektörlerinde maddi kazanç çok azdır. Birçok medya kurumunda emekçiler, yol ve yemek ücreti de olmaksızın asgari ücret düzeyinde maaşlarla çalışmaktadır.”