Muharrem Sarıkaya İHA muhabirine 50 bin TL tazminat ödedi

İHA muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından görevinden ayrılan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın gazetedeki yazılarına tekrar başlaması tepki çekmişti.

Sarıkaya'nın geri dönüşü tartışılmaya devam ederken, şiddet uyguladığı İHA muhabiriyle de uzlaşmacı aracılığıyla anlaştığı ortaya çıktı.

MedyaRadar’ın haberine göre Muhabir Ahmet Demir ile İhlas Holding, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Sarıkaya’nın attığı tokada karşılık olarak maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ancak dava açılmadan önce uzlaşmacı iki tarafı bir araya getirdi.

Gazeteci Sarıkaya, en üst sınırdan 50 bin liralık tazminatı ödemeyi kabul etti. Sarıkaya’nın tazminatı ödemeyi kabullenmesinin ardından dava, açılmadan sonuçlanmış oldu.