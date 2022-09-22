Muharrem Sarıkaya: AKP 14 Mayıs'ta seçime gitmek istiyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerin 1 ay öne çekilme ihtimaline ilişkin olarak kulislerde konuşulanları yazdı.

Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İddia o ki AK Parti, çok partili hayata geçişin günü olan Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 14 Mayıs’ta seçime gitmek istiyor.

Hemen belirteyim, konu ile ilgili AK Parti’den dün önemli bazı isimlerle sohbet ettiğimde anladım ki bu yönde bir karar yok.

Cumhur İttifakı’nın liderleri aralarındaki sohbetlerde olma ihtimali üzerinde durmuş, ancak enikonu, detaylı bir şekilde mesele ele alınmadığı için ilk aşamada vazgeçilmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Muhalefet buna yanaşmaz konuyu istismar eder' diyerek uzun süredir sıcak bakmadığını daha önce de bu sütunda dile getirdim.

Hem Erdoğan, hem de Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, zamanında yapılmasının doğru olacağına vurgu yapıyor.

Son dönem Millet İttifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’den 14 Mayıs’ta seçime 'Bizim için harika olur…' açıklaması gelmiş olsa da bu yönde AK Parti’de bir niyet yok."

