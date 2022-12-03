Muharrem İnce'den 'Zafer Partisi'yle ittifak' haberlerine ilişkin açıklama

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu ittifak ilan aşamasına gelindiğini söylemişti. Öz, dört siyasi parti genel başkanlarının önümüzdeki haftalarda yan yana basının karşısına çıkacağını söylerken “Biz açıklamamızı Anıtkabir’de yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifaka ilişkin soruya "Görüşüyoruz, henüz netleşmiş bir şey yok. Memleket meseleleri üzerine kafa yoruyoruz. Kurarsak nasıl olur, tartışıyoruz. Daha geçen hafta görüştük" yanıtını verdi.

İnce, ittifak konusunda Zafer Partisi ile görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

İnce, ayrıca 'Altılı Masa'yı eleştirerek, "Komite kuracaklarmış, bu komite cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya cumhurbaşkanı seçilen adam yüzde 50+1 ile seçilecek. Sen yüzde 1-2 oy alan bir partisin, seni mi dinleyecek?" dedi. İnce "İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar, kamulaştırmada anlaşamamışlar, Ergenekon, Balyoz davalarında anlaşamamışlar, Libya tezkeresinde anlaşamamışlar. Nerede anlaşacak bunlar" ifadelerini kullandı.

'Altılı Masa'nın faaliyetlerin iktidarın işine geldiğini savunan İnce, "Yani cumhurbaşkanı bir yere birini atayacak, Merkez Bankası Başkanı atayacak. 'Haydi Kılıçdaroğlu'na sorayım, haydi yetmedi Meral Akşener'e sorayım, Temel Bey'e sorayım, Ahmet Davutoğlu'na sorayım. Ali Babacan'a sorayım.' Böyle mi olacak yani? Bu altılı masa bu iktidar kadar kötülük yapmaktadır Türkiye'ye" diye konuştu.