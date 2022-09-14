Muharrem İnce’den sürpriz buluşma: Fotoğraf paylaşıldı...

2023 seçimlerine artık çok kısa bir süre kalmasıyla birlikte ittifaklar da şekillenmeye başladı.

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'yle ilgili de birçok ittifak iddiası var. Bunlar arasında en güçlü olanı ise Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'yle ilgili olanları. Ancak İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için "Hiç tanışmadım" dedi.

Sürpriz buluşma gerçekleşti

İnce'nin bu sözlerinin ardından ise Hüseyin Baş tarafından İnce'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi.

Baş "Nasıl başladı / Nasıl bitti" diyerek iki fotoğraf paylaştı.

İki lider, gülerek selfie yaptı. İttifak konusunun görüşülüp görüşülmediği bilinmiyor.