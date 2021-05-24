Muharrem İnce'den Sedat Peker açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce genel merkezde gerçekleştirdiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İnce'nin açıklamaları şöyle:
- Türkiye mayıs ayını itiraflarla geçirdi. İtiraflar ve iddialar Susurluk kazasından daha vahim. Susurluk'taki kazada devlet vardı. Şimdi işlemiyor. Harekete geçen bir savcı yok. Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Açılan bir soruşturma yok. TBMM'de kurulan bir komisyon yok. Mafya yargıya hukuk dersi veriyor.
- Bu iktidar 90'ların baş aktörüymüş. İktidarda kalmak için herkesle iş tutuyorlar. Hoca Efendi dediklerine bugün terörist diyorlar. Hayırsever iş adamı dediklerine bugün sıkıştıkları zaman organize suç örgütü diyorlar.
- 3 yıl önce şehir şehir gezdirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi, Erdoğan'a oy istedi. Koruma tahsis ettiler. Yetmedi silahlı korumayla yurt dışına gönderdiler. Bunları siz yaptınız. Ey iktidar, şimdi devletin televizyonuna geçtiler cevap yetiştiriyorlar. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verdiğiniz kişiye böyle demeye, size oy isterken ne yapıyordu? Başka bir iş mi yapıyordu...
- Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan? Erdoğan, seni göreve davet ediyorum. Savcılara talimat ver. Devlet yok ortada devlet. Muhalefetten de ses yok. Bu siyasetçi, 10 bin dolar alan, yüzde yüz AKP'li. Kim bu? Sizin adam olunca açılamayacak mısınız? Türkiye'nin acilen temizlenmeye ihtiyacı var.
HSK açıklaması
- HSK üyelerini seçecekler, 13 üye. Biri bakan, biri bakan yardımcısı... Yanlışlık orada başlıyor. Anayasal suç işleniyor burada. 4 üyeyi cumhurbaşkanı belirliyor. 4 de Cumhur ittifakı seçecek. Soruyorum, siz 13 üyede 3 üyeyi almak için mi siyaset yapıyorsunuz. Elma şekeri siyasetidir bu. 3'e tav oluyorsunuz 3'e... Nasıl oluyor da, size ana muhalefet partisine bir üyeye tav oluyorsunuz. Bir arkadaşını o koltuğa oturacak diye Türkiye yargısının önünü kapatıyorsunuz. Anayasaya aykırıdır iş. Türkiye muz cumhuriyeti değildir.