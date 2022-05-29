Muharrem İnce'den olası sınır ötesi harekata destek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Türkiye’nin olası sınır ötesi harekatını destekleyeceklerini belirterek, "Terörün kökünü kazımalıyız" dedi.

Partisinin Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın açılışında yaptığı konuşmada İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İnce “Dün Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış Demirtaş ve Kavala’yı serbest bırakılmasını istiyorsanız bize oy verin diyor. Biz bu anlayışın değişmesi gerektiğini savunuyoruz. Biz bağımsız Türk adaletine güveniyoruz. Biz geldiğimiz zaman bağımsız mahkemeler kurarak oralarda yargılayacağız, onlar kararı verecek" şeklinde konuştu.

Açılış töreni sonrasında ilçe binasını gezen İnce, Türkiye’nin olası sınır ötesi harekatını destekleyeceklerini ifade ederek "Bizim tarafımız belli, Ankara’dır. Terörün kökünü kazımalıyız. Bu konuda her zaman desteğimiz sürecek” dedi. (İHA)