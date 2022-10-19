Muharrem İnce'den muhalefete 'adaylık' çağrısı

2023'te gerçekleşecek seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak öne çıkarken muhalefetin adayının kim olacağı kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor.

Bu konuda 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adı öne çıkıyor.

Muharrem İnce'den muhalefete çağrı

Adayın kim olacağına ilişkin tartışmalar devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den konuyla alakalı bir açıklama geldi. İnce, aday olmak isteyenlere televizyon programında tartışmayı, sonra da bir anket yaptırarak kim çıkarsa onu desteklemeyi teklif etti.

'Anketten kim çıkarsa onu destekleyelim'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye'nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadelerini kullandı.

'Millet belirlesin adayı'

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan İnce, "Demokrasi kültürü olmayan Erdoğan, televizyonda tartışma davetinden yıllardır kaçıyor. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler siz neden istemiyorsunuz? Erdoğan'ı bu konuda eleştirmiyor muyuz? Gelin milletin karşısında canlı yayında tartışalım. Millet belirlesin adayı" dedi.