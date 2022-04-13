Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Beraber Saray'a gidelim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sincan Mallı köyü mevkisinde bir buğday tarlasında tarım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, partisinin çözüm önerilerini paylaştı.

İlerleyen yıllarda enerji, gıda, su ve ilaçta önemli sorunların ortaya çıkacağını belirten İnce, konu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

"Devletin kurumlarına gidip 'beni içeri almadılar' diye bağırmanın sorunları çözmeyeceğini" söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu'na seslenip "Hem Erdoğan'a 'tek adam' deyip hem bürokratları muhatap almak çelişki içerir. Gidilecekse saraya gidilmelidir. Eğer Saray'a gidilecekse, ben de gelirim söz. Hadi beraber gidelim" diye çağrıda bulundu.