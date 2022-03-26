Muharrem İnce'den Halk TV ve Levent Gültekin'e: Ben buradayım, hodri meydan

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV'de Memleket Partisi ve Muharrem İnce ile ilgili açıklamalar yapan gazeteci Levent Gültekin hakkında paylaşımda bulundu. İnce yaptığı açıklamada, "Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz! Ben buradayım, hodri meydan" ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce'nin açıklaması şöyle:

"Geçmişte hakkımda başlatılan iftira kampanyasına alet olup özür dilemek zorunda kalmıştınız. Halk TV'den bana çağrı yapıyorsunuz, partiyi nasıl finanse ettiğimizi soruyorsunuz. Davet edin gelirim yanıt veririm, tüm hesapları da getiririm.

Peki siz yorum yaptığınız kanalın hesaplarını, finansmanını, kimlerden destek aldığını, destek aldığı kurumlar nedeniyle Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisi'ne ekranlarını kapattığını açıklayabilir misiniz?

Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz. Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz. Ben buradayım, hodri meydan"