Muharrem İnce'den Altılı Masa'nın açıklamalarına sert eleştiri: 'Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce muhalefeti eleştirdi.

İnce Davutoğlu'nun açıklamaları için “Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, ‘Şuraya kimi müdür yapalım?’ diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye’yi bu uçurumun kenarından alacağız. İktidar ortak aklı yitirmiş, muhalefet de ortak aklı yitirmiş. 2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP’ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce’yi destekle’ demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor. Acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu? Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye’yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı? Bu komediden öte bir durumdur.” açıklamasında bulundu.