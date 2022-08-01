Muharrem İnce: Yavaş'a üç kere, Kılıçdaroğlu'na 15 kere şans verdiler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın iki defa seçim kaybettiğini ve aday olduğu üçüncü seçimde kazandığını belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu gariban Muharrem İnce’ye geldi mi, bir kerede çekil kenara diyorlar. Ben böyle kamyon şoförü fakir fukara bir köylü çocuğu olduğum için herhalde bu İstanbul’un entel dantel takımı da benden hoşlanmıyor" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Millet İttifakı’nın adayı olarak en çok konuşulan isimler Sayın Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş, sizce onlar gösterildiği takdirde şansları ne olur?" soruna "Herkese bu kadar şans veriyorsunuz da niye bu fukaraya gelince birinci seferde çekil diyorlar. Anlamış değilim" dedi.

'Fukaraya gelince birinci seferde çekil diyorlar'

İnce'nin cevabı şöyle:

"Bilemiyorum. Başarılar dilerim. Sayın Mansur yavaş MHP’den büyükşehir adayı oldu. Kaybetti. Seçimdir bu kaybetmek de var. Sonra CHP’den bir daha oldu. Kaybetti. Hatta o ara CHP’den de istifa etti. Sonra tekrar üye oldu. Üçüncü seçiminde iyi de bir oyla kazandı. 3 kere şans verdiler. Sayın Kılıçdaroğlu’na 15 kere şans verdiler. Herkese 3 kere, 5 kere, 15 kere şans veriyorlar.

Bu gariban Muharrem İnce’ye geldi mi, bir kerede çekil kenara diyorlar. Ben böyle kamyon şoförü fakir fukara bir köylü çocuğu olduğum için herhalde bu İstanbul’un entel dantel takımı da benden hoşlanmıyor. Süleyman Demirel’den de hoşlanmadı bunlar yıllarca. Sonra da büyük cumhurbaşkanı diye övgüler düzdüler. Herkese bu kadar şans veriyorsunuz da niye bu fukaraya gelince birinci seferde çekil diyorlar. Anlamış değilim."