Muharrem İnce: Nebati bize ‘Battık beyler’ diyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Memleket Buluşmaları programı kapsamında Denizli’yi ziyaret etti. Denizli programına basın toplantısıyla başlayan İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Bunlar bekliyorlar dolar 20, 30 TL olacak. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda” açıklamalarına tepki gösteren İnce, “Türkçe meali şu. ‘Biz battık beyler, batırdık bu memleketi 20 senede, artık çöp oldu Türk lirası, hiçbir itibarı yok haberiniz olsun’ diyor. Bunun anlamı bu” ifadelerini kaydetti.
‘Ey ülkücüler hala duracak mısınız o partide?
Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’yi anlamadığını belirten İnce, Bahçeli’nin “Köprü ücretine paranız yoksa yüzerek geçin” sözlerine tepki göstererek şunları söyledi: