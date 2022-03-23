Muharrem İnce: Nebati bize ‘Battık beyler’ diyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Memleket Buluşmaları programı kapsamında Denizli’yi ziyaret etti. Denizli programına basın toplantısıyla başlayan İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Bunlar bekliyorlar dolar 20, 30 TL olacak. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda” açıklamalarına tepki gösteren İnce, “Türkçe meali şu. ‘Biz battık beyler, batırdık bu memleketi 20 senede, artık çöp oldu Türk lirası, hiçbir itibarı yok haberiniz olsun’ diyor. Bunun anlamı bu” ifadelerini kaydetti.

‘Ey ülkücüler hala duracak mısınız o partide?

Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli’yi anlamadığını belirten İnce, Bahçeli’nin “Köprü ücretine paranız yoksa yüzerek geçin” sözlerine tepki göstererek şunları söyledi:

“Lafa bak. Sayın Bahçeli sen nasıl milliyetçisin ya? Anlamış değilim yani. Ben milliyetçilere sesleniyorum, bu laf sizi rahatsız etmedi mi? Bahçeli şunu bilmiyor. Sadece köprüden geçen parayı ödemiyor, geçmeyende ödüyor. Garanti var orada, 45 bin garanti var. Yani Denizlili, hayatında hiç Çanakkale’ye gitmeyen birisi de o köprü parasını ödüyor. Hakkarili de ödüyor, Rizeli de ödüyor. Yalovalı da ödüyor. Geçsin geçmesin. Sayın Bahçeli, köprüden geçen ödüyor, köprüden geçmeyen ödüyor, yüzerek geçsen yine ödüyorsun. İster kelebek yüz, ister serbest stil yüz, ister sırt üstü yüz nasıl yüzersen yüz. Bunların hepsinde para veriyorsun. Çok iyi yüzme biliyorsan, istersen kurbağalama yüz. Bilmiyorum bildiğini de. Böyle bir mantık olabilir mi. Yüzerek geçin diyor ya. Lafa bakın. Ey ülkücüler, ey milliyetçiler hala duracak mısınız o partide.”