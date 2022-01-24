Muharrem İnce muhalefetin 'ortak aday ol' teklifi götürdüğü ismi açıkladı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefete ilişkin ilginç bir iddiayı dile getirdi.

İnce, muhalefetin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara’da gazetecilerle buluşan İnce, "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" açıklaması yaptı.

Hisarcıklıoğlu son dönemde AKP'ye eleştiri açıklamalarıyla gündeme gelse de Erdoğan'a en yakın patronlardan biri olarak biliniyor.