Muharrem İnce: Gençler, indirin şunları

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Gençler indirin şunları. Biz birlikte bu ülkeyi yalnız imar anlamında değil, her alanda yeniden inşa edeceğiz. Bu Atatürkümüze borcumuzdur" dedi.

"İndirin şunları" çağrısında bulunan Muharrem İnce, şu paylaşımlarda bulundu:

"Cumhurbaşkanı millete hakaret ediyor, küçük ortağı depremzedelere bağırıp taraftarları tehdit ediyor. Türkiye, bu çirkin manzaraları asla hak etmiyor. Halktan ve gerçeklikten bu denli kopmuş olan zihniyeti göndermek zorundayız.

Gençler, biz birlikte bu ülkeyi yalnız imar anlamında değil, eğitimden sağlığa, tarımdan dış politikaya varıncaya kadar her alanda yeniden inşa edeceğiz. Bu Atatürkümüze borcumuzdur."