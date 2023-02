Muharrem İnce: Erdoğan hâlâ 'ahlaksız, namussuz, adi' diyerek beceriksizliğini kapatma derdinde

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yaptığı açıklamada kullandığı "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede, ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlâksız, be adi, be namussuz; günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerine tepki gösterdi.

Muharrem İnce, Erdoğan'a yönelik olarak, "Hâlâ 'ahlaksız, namussuz, adi' diyerek beceriksizliğini kapatma derdinde. Hiç iyi bir şey çıkmaz mı senin ağzından? Hem de böyle bir dönemde!" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz

Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede, ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlâksız, be adi, be namussuz; günde 2,5 milyon insana bu Kızılay yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur değildir. Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yürütürken geçici barınma merkezlerimizi devreye alıyoruz. Bir yandan çadırlar, konteynerler, devam ediyor. Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumu ile 3 milyon 265 bin battaniyenin 310 bin ısıtıcının dağıtımı gerçekleştirildi. Kulaklarınız duyuyor mu acaba? İnanın bunların kulakları var ama duymaz. Gözleri var ama görmez. Bunlar kördür, sağırdır" dedi.

'Hiç iyi bir şey çıkmaz mı senin ağzından?'

Erdoğan'ın açıklamasına tepki gösteren Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İnsanlarımızın psikolojisi alt üst olmuş durumda. Yakınlarını, evlerini, umutlarını kaybettiler; çaresizliği gördüler. Ama Erdoğan hâlâ "ahlaksız, namussuz, adi" diyerek beceriksizliğini kapatma derdinde. Hiç iyi bir şey çıkmaz mı senin ağzından? Hem de böyle bir dönemde!"