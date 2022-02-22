Muharrem İnce: Cahil demiştim, evet cahil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ‘cahil' ifadesi nedeniyle Uşak'ta 3. Asliye Ceza Hukuk savcısına ifade veren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adliye çıkışı açıklama yaptı. Kendisini bekleyen partili kalabalıkla birlikte gazetecilere konuşan İnce, “Sözlerimin arkasındayım” dedi.

'Umudunuzu yeniden yeşertin'

İnce açıklamasında, “Umutlarınızı yeniden yeşertin. Salıdan salıya kavga eden, salıdan salıya birbirine laf söyleyen bir Türkiye değil; çözüm üreten bir Türkiye, umutları yaşatan bir Türkiye… Fabrikaların dumanını tüttürmek isteyen, tarlalarından bereket fışkırtmak isteyen bir Türkiye… Olimpiyatlarda madalya kazanmak isteyen, gençlerin yurt dışına gitme hayali kurmadığı, zengin, başı dik bir Türkiye… Hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

'Dediklerimin arkasındayım'

Sözlerinin arkasında durduğunu, savunmasında da bunu söylediğini ifade eden İnce, “Hangi yolla olursa olsun, gerek yargı yoluyla gerek başka yollarla kim engellemek isterse engellesin. Umurumuzda bile değil. Dediğimizin arkasındayız. Savunmamda da onu söylemiştim. Cahil demiştim, evet cahil. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ diyorsa ekonomi cahilidir bu adam. Lafımın arkasındayım. Adliyede de bunu söyledim” diye konuştu.