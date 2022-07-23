Muharrem İnce: 6'lı masanın kafaları karışık, ne yapacaklarını bilmiyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "6'lı masa"yı oluşturan partilerin birçok temel konuda anlaşmazlık içinde olduğunu öne sürerek "Kafaları karışık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Türkiye'de kafası en net parti Memleket Partisi'dir" ifadelerini kullandı.

İnce, partisinin Birinci Olağanüstü Kurultay'ında yaptığı konuşmasında 6'lı muhalefete ilişkin şu sözleri kullandı:

"İstanbul Sözleşmesi ne olacak? CHP diyor ki 'imzalayacağız.' Temel Karamollaoğlu diyor ki 'İyi ki çıktık.' Peki ne olacak? Ali Babacan dedi ki, 'Ergenekon'u yeniden açacağız.' Onu der demez sabahleyin Kılıçdaroğlu, rahmetli Ali Tatar'ın eşini ziyarete gitti. Şimdi Ergenekon yeniden açılacak mı? Kılıçdaroğlu ziyaretlere devam mı edecek? 'Kamulaştıracağız' dedi birisi, öbürü dedi ki 'öyle kolay değil.' Kamulaştıracaklar mı, kamulaştırmayacaklar mı? Mülteciler, biri 'göndereceğiz' diyor. Öbürü 'o kadar kolay değil' diyor. Mesela bir başka konu. Eğitimi ne yapacaklar? Tarikatlara bırakacaklar mı? Laik ve bilimsel eğitime devam mı edecekler? Kafaları karışık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Türkiye'de kafası en net parti Memleket Partisi'dir. Mesela, Libya Tezkeresinde CHP 'hayır' verdi. İYİ Parti 'evet' verdi. Seneye yine var Libya Tezkeresi. Biri 'evet', biri 'hayır' verirse hükümet o gün düşer."

'Libya tezkererisine 'evet' diyeceğiz, mavi vatanı savunacağız'

İnce, Memleket Partisi'nin Libya Tezkeresine "evet" diyerek mavi vatanı savunacağını, Azerbaycan'a yapılan yardımları destekleyeceğini ekledi.

Muharrem İnce'den Ümit Özdağ'a destek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mültecilerle ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği kanun teklifini desteklediğini, ancak cemevleri ile ilgili sözlerine katılmadığını söyleyen İnce, "Biz, Memleket Partisi'nin iktidarında, 45 gün içerisinde cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Bir yerin ibadethane olup olmamasına devlet karar veremez. O inanç grubu karar verir" dedi.

İnce ayrıca tarım konusunda Memleket Partisi'nin kapsamlı bir rapor düzenlediğini, 19 siyasi partiye gönderilen bu raporun birçok siyasi partiye randevu alınarak anlatıldığını, ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisine randevu vermediği söyledi.