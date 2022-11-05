Muharrem İnce: 6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, '6'lı masa'yı hedef alarak, "6'lı masa artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü... İstanbul Sözleşmesi'nde, Libya tezkeresinde, terörle mücadelede, kamulaştırmada, Ergenekon, Balyoz'da, cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacaklar?" dedi.

İnce, bir otelde partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında ayrıca cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini kaydetti.

Partilerinde cumhurbaşkanı adayını üyelerin seçtiğini aktaran İnce, "Ben seçileceğim herhalde. Bu bir cesaret işidir. CHP'de böyle olsaydı, demokrasi olsaydı, ayrılmazdım. 'Üyeler seçsin adayı' deselerdi herhalde çoktan ben olmuştum. Ayrılmama da gerek kalmamıştı." diye konuştu.