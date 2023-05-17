Muharrem Erkek: 2 bin 269 sandık sonuç tutanağında farklılık tespit ettik

CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Muharrem Erkek, partinin genel merkezinde seçim sonuçları ve YSK'nin verileri hakkında "Bütün sandıkların sonuçları hem bizim tutanakları hem YSK tutanakları karşılaştırılarak tek tek kontrol edildi ve gerekli tüm itirazlar yapıldı, süreç takip ediliyor" dedi.

CHP'li Erkek'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Son derece sağlıklı bir seçim takip sistemimiz var. Cumhurbaşkanlığında 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik. Tüm adayların lehine olabilir. Bizim adayımız sayın Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibariyle yapıldı. Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta CHP ve İYİ Parti aleyhine farklılık tespit ettik. Bunların bazısı 300 oydur, bazısı 1 oydur. Bunların itirazları dün 15.00 itibarıyla yaptık.

İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları yapılırken bazı maddi hatalar da ilçe seçim kurulları tarafından itiraz olmadan da düzeltiliyor. Örneğin bir sandıkta Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylar Muharrem İnce'ye yazılmış. İtiraz edince bu oylar düzeltilmiş. Bir başka sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu 228 oy almış, bu oylar İnce'ye yazılmış ve itiraz üzerine düzeltilmiş. Böyle yüzlerce örnek var.

Bütün sandıkların sonuçları bizim tutanaklarımız ve YSK'nın tutanakları karşılaştırılarak gerekli itirazlar yapıldı. Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Maraş'ta 2. milletvekilliğimiz için, İstanbul'da aynı şekilde. Her oy yakın şekilde takip ediliyor.

İstanbul'da toplam 513 sandıkta itiraz yapıldı, bunların da sonuçları takip ediliyor.

9 milyon 332 bin seçmen iradesini ortaya koymamış. Önümüzdeki seçim çok daha basit bir seçim olacak. 14 Mayıs'taki seçim bitti ve kazananı olmadı. Cumhurbaşkanı seçmenden güvenoyu alamadı. Lütfen herkes sandığa gitsin. Özellikle gençler, kadınlar. Bu seçim çok daha basit. Sağ taraftaki adaya oy verirken, eşitliğe, özgürlüğe, liyakata, hakkaniyete, demokrasiye oy vereceğiz."