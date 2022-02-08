'Muhalefetin tavrı kendilerinin de Anayasa'yı ihlal konusunda çok dikkatli olmayacağını gösteriyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için gerekiyorsa yasal düzenlemeye gidebileceklerini söylemesi tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Erdoğan'ın ancak bir erken seçim kararı olursa tekrar aday olabileceğini söylemişti.

Konuyu soL TV’ye değerlendiren eski AYM raportörü Ali Rıza Aydın, muhalefetin bu hukuksuzluğu kabul etmesinin gelecekte kendilerinin de anayasayı ihlal konusunda çok dikkatli olmayacaklarını gösterdiğini söyledi.

Aydın şöyle konuştu:

İktidar ortağının lideri Erdoğan’ın 3. sefa seçilebileceğini söylerken, muhalefet lideri de bu konuda bizim bir kaygımız yok diyebilmektedir. İlginç olan şudur: Anayasa rafa kaldırılmışken, muhalefet lideri de “yeter ki karşımıza çıksın, biz onu yeneriz” gibi söylemlerle Anayasa ihlaline destek vermektedir.

Bir kimsenin ikiden fazla kez cumhurbaşkanı seçilememesi meselesi 2017’den önce de vardı. Dolayısıyla 2017’deki bir cümleyi esas alarak, bu madde daha önce hiç yokmuş gibi değerlendirmelerde bulunmak hukuksuzluğun dik alasıdır. Anayasa’da açık hüküm varken, 3. defa adaylık konusunun yapılabilmesi onlara çok olağan ve basit geliyor. Biraz da halkı hafife almaktan kaçınmıyorlar.

Muhalefetin olası cumhurbaşkanı adaylarının, anayasal olmadığı halde rakiplerinin 3. defa aday olabileceğini söylemesi, gelecekte kendilerinin de anayasayı ihlal konusunda çok da dikkatli olmayacaklarını gösteriyor.