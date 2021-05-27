Muhalefetin Pekcan önerisi TBMM'de tekrar reddedildi

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevini kötüye kullandığı hakkında muhalefet partilerinin TBMM Genel Kurulu'nda verdiği öneri, geçen hafta verilmesinin ardından tekrar reddedildi.

Önergenin bugün ele alınmasına dair grup önerisi ile ilgili sırasıyla CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İYİP Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç söz aldı.

Daha sonra söz alan AKP Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Pekcan'ı savunan açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bakanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmanın farklı amaçlara hizmet ettiğini düşünmekteyim. Bununla ilgili elinde bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin konuyu yargıya taşımaları gerekmektedir" dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

Pekcan'ın görevdeyken kendi bakanlığına piyasa fiyatlarının neredeyse iki katına dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı.