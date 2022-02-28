Muhalefetin 'parlamenter sistem' deklarasyon toplantısı başladı

Altı siyasi partinin genel başkanlarının 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' için deklarasyon toplantısı Ankara Bilkent Otel'de başladı. Parti genel başkanları 23 maddeden oluşan 48 sayfalık mutabakat metnini kamuoyuyla paylaşacaklar.

Deklarasyon toplantısının sunuculuğunu gazeteci Tuluhan Tekelioğlu yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplantı salonuna giriş yaptı.

Altı siyasi partinin genel başkan yardımcıları konuşma yapacak.

CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek yaptığı konuşmada, 'güçlendirilmiş parlamenter sistemin önemi' hakkında konuştu. Muharrem Erkek, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sona erdirirken geçmişe dönmüyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesini demokrasi ile taçlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Muharrem Erkek'ten sonra kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, taslak metnin özetini okudu. Mustafa Yeneroğlu, "Temsil gücünü arttırmak, temsilde adaleti ve çoğulcu demokrasiyi sağlamak amacıyla seçim barajını %3’e düşüreceğiz" dedi. Mustafa Yeneroğlu, yasama organındaki yapılacak değişikleri özetledi.

Kürsüye çıkan Gelecek Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, metnin özetini okumaya devam etti. Şahinalp, "Cumhurbaşkanı ile Meclis’in görev sürelerinin ayrıştırılması amacıyla Cumhurbaşkanı’nın görev süresini 7 yıl olarak belirleyeceğiz." dedi.

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