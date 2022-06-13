'Muhalefet Yavaş'ı aday gösterirse HDP kendi adayını çıkaracak'

Siyasette seçim ve adaylık gündemi sürerken, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde tavrının ne olacağı da tartışılıyor.

T24’te gazeteci Murat Sabuncu altılı masanın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday göstermesi halinde HDP'nin kendi adayını çıkarma kararı aldığını belirtti.

'HDP yönetimi kısa süre önce bir karar aldı'

Sabuncu yazısında şunları kaydetti:

“Kısa bir süre önce HDP yönetimi bir karar aldı. Ve bunu altılı masada şu an itibariyle en yüksek oyu olan siyasi partinin genel başkanına iletti. Karar şu: Altılı masa Meral Akşener ya da Mansur Yavaş’ı aday gösterirse HDP cumhurbaşkanlığı için aday çıkaracak. İlettikleri bir diğer konu da şu. Altılı masanın adayı açıklanmadan önce bu masanın bir temsilcisiyle, çıkartılacak adayın şeffaf bir şekilde kendileriyle konuşulması.

Bunu biraz açalım. Uzun süredir ‘Kürtler Mansur Yavaş’a oy verir’ konuşması yapılıyordu. Ancak önce Kürt siyasetinin önemli ismi Ahmet Türk’ün ‘oy vermezler’ çıkışı, ardından Yavaş’ın Van ziyareti sırasında kalabalık içinden bir kişinin ‘Demirtaş’ı da aramızda görmek istiyoruz’ demesinin Yavaş’ın o an ‘inşallah’ demesiyle aynı anda okunması ve sonrasında basın ekibinin bununla ilgili yalanlayan açıklama yapması. HDP’nin itirazının ana temelleri burada. Akşener’e de HDP’yi muhatap almayan ve ‘terör’ ile bağlantılı gösteren sözleri nedeniyle karşı çıkıyorlar. Kamuoyu önünde kendileriyle konuşulmasını istemeleri ise; yerel seçimlerde özellikle uzun süredir kazanılmayan büyük şehirlerin kazanılmasında ‘belirleyici aktörlerden biri olduklarının’ seçim sürecinde ve sonrasında önemsizleştirildiğini düşünmeleri.”

'Erdoğan'a yarar mı'yı tartışıyorlar'

HDP’de aday çıkartılmasına ilişkin de tartışma yapıldığını belirten Sabuncu yazısında “Bu soruyu kendi aralarında tartışıyorlar. Anketler aday çıkardıkları takdirde seçimlerin ikinci tura kalmasını kesin gibi gösteriyor. Böyle bir durumda ikinci turda Erdoğan’ın, yukarıdaki anket de dikkate alınırsa kazanma-kaybetme olasılığı adaya bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu riski alıp ‘muhalefete kaybettiren olma ihtimalinin’ parti ve Türkiye için risklerini de konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.