Muhalefet 'seçim güvenliği' programını açıkladı

Muhalefet partilerinin oluşturduğu seçim güvenliği komisyonu, 2023 seçimleri sürecinde yapacakları çalışmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Çalışmalar 4 ana başlık ve 24 alt maddede toplandı.

Buna göre 4 ana başlık; seçim öncesi yapılacak çalışmalar, seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrası yapılacak çalışmalar olarak belirlendi.

Seçim güvenliği komisyonunda CHP'den Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi'nden İdris Şahin, Demokrat Parti'den İlay Aksoy, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti'den Şenol Sunat ve Saadet Partisi'nden Hasan Bitmez yer alıyor.

Seçim öncesi yapılacak çalışmalar

Seçim öncesi yürütülecek çalışmalar; seçmen kütüklerinin oluşumu ve paylaşımı, sandık başı işlemlerini takip edecek kadroların tespiti, il ve ilçe seçim kurulları, partilerin seçim altyapısı, ortak çalışma ve bilgi paylaşımı, bütün kurul üyeleri, temsilci ve müşahitlerin eğitimi, YSK temsilcileri, avukat/hukukçuların belirlenmesi, yurtdışı seçmenlerine yönelik çalışmalar, sivil toplum ve gönüllülerle işbirliği ve seçim mevzuatı konularında 10 başlıktan oluşuyor.

Seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalar

Seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalar ise daha çok sandık güvenliği ve propaganda faaliyetleri kapsıyor. Buna göre bu süreçte sandık kurulu başkanı ve memur üye belirleme sürecinin takibi, partiler arası program koordinasyonu, propaganda, il/ ilçe seçim güvenliği toplantıları yapılacak.

Seçim günü yapılacak çalışmalar

Seçim günü yapılacak çalışmalar ise altılı masa komisyonu tarafından şu şekilde belirlendi:

-Sandık oluşumunun takibi

-Sandık başı işlemlerin takibi (sandık başında gerçekleşen usulsüz işlemler, mükerrer oy kullanımı, kamu gücü kullanılarak yapılan manipülasyonlar, yerel ve yöresel müdahaleler)

-Seçmenin oy kullanmasının teşviki ve kolaylaştırılması (seçmenin oy kullanmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak)

Seçim sonrası yapılacak çalışmalar

Seçim sonrası yapılacak çalışmalar ise itiraz süreçlerini kapsıyor. Bu çerçevede itirazların takibi, ıslak imzalı sandık sonuç tutamağının aşınması ve yetkili birime iletilmesi, oy torbasının İlçe Seçim Kurulu’na intikali, İlçe Seçim Kurulları’ndaki birleştirme işlemlerinin takibi, İl Seçim Kurulları’ndaki birleştirme işlemlerinin takibi, sandık sonuçlarının merkeze iletilmesi ve YSK tarafından resmî seçim sonuçlarının ilanına kadar olan süre 7 başlıkta toplandı.