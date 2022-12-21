Muhabire canlı yayında taciz: Cezası belli oldu

Empoli ile Fiorentina arasında 27 Kasım 2021'de oynanan İtalya Serie A mücadelesi sonrasında stat önünden stüdyoya bağlanarak gelişmeleri aktaran Toscana TV muhabiri Greta Beccaglia, maçtan çıkan ve taraftar olduğu belirtilen Andrea Serrani tarafından taciz edilmişti.

Taciz sonrasında neye uğradığını şaşıran Beccaglia, "Bunu yapamazsınız, yaptığınız çok yanlış!" sözleriyle taraftara tepki göstermiş, yaşanan olaya izleyiciler de tepki göstermişti.

25 bin avro tazminat

Yapılan incelemeler sonrasında restoran işletmecisi olduğu tespit edilen tacizci Andrea Serrani, cinsel saldırı suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hâkim, sanığın cezasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verirken, iyileştirme kurslarına katılma (tedavi olma) yükümlülüğü getirdi.

Serrani ayrıca kadın muhabire 15 bin Avro; Ulusal Gazeteciler Cemiyeti, Ulusal Basın ve Toskana Derneği lehine de 10 bin Avro olmak üzere toplamda 25 bin Avro tazminat ödemeye mahkûm edildi.