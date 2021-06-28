Muğla'da orman yangını: Karayolu kapatıldı, evler tahliye ediliyor

Muğla-Fethiye karayolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopterinin de yangına müdahale çalışmalarında kullanıldığı belirtildi.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye karayolunu ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Dumandan etkilenenler var

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.