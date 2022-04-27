Muğla’da metan gazı zehirlenmesi: 4 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir hayvan çiftliğinde tahtaları sökmek için fosseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde hayvan fosseptiği çukuruna giren ve metan gazından zehirlenen 4 kişi yaşamını yitirdi. 

İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki 4 kişi hayvan fosseptiği çukurundaki tahtaları sökmek istedi. Çukura giren İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin ve Tuncay Altındal bir süre sonra rahatsızlandı. İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı. Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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