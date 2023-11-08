Muğla'da köylüler mermer ocağı için ÇED toplantısını yaptırmadı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti'nin de içinde bulunduğu Eskihisar'da mermer ocağının genişletilmesi projesi için ÇED süreci kapsamında "halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı" köylülerin protestoları sonucu yapılmadı.

Ulusal Granit Mermer adlı şirketin mermer ocağının kapasite artırımıyla ilgili ÇED kapsamında Halkın Katılımı Toplantısı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve şirket yetkilileri dün köyün kahvehanesine geldi.

Ancak kendileri için 4. kez taşınmaları anlamına gelecek ve çevresel zararlara yol açacak ocağın kapasite artırımını kabul etmediklerini belirten köylüler toplantının başlamasına engel oldular.

Toplantı tutanağına "halkın yoğun protestoları ve projeyi istemediklerinden dolayı" toplantının gerçekleştirilemediği yazıldı.

Eskihisarlıların protesto ettiği bakanlık ve şirket yetkilileri daha sonra köyü terk ettiler.