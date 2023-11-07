Muğla'da köylüler bakanlığın mermer ocağı projesini protesto etti, toplantıyı yaptırmadı

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar köyünde yaşayanlar, bölgeden taşınmalarına yol açacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı projesine karşı protesto gerçekleştirdi.

Ulusal Granit Mermer Madencilik İnşaat Hayvancılık Gıda Makina Nakliyat şirketi tarafından köyün sınırlarında yapılması planlanan Grup Mermer Ocağı, Mermer İşletme Tesisi Projesi için bir araya gelen köylülerin eylemi sonucunda, Eskihisar Mahallesi Kahvehanesi'nde yapılacak "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı" başlatılmadı.

Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından tutulan toplantı tutanağında, "Halkın yoğun protestoları ve projeyi istemediklerinden dolayı, ayrıca proje hakkında bilgilenmek istemediklerinden dolayı toplantı gerçekleştirilememiştir" denildi.

Projenin gerçekleşmesi, Stratonikeia bölgesinden taşınan köylüler için dördüncü kez taşınma kararı anlamına geliyor.