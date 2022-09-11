Muğla’da halk pes etmiyor: Çimento fabrikası şantiyesi önünde protesto

Muğla'nın Menteşe ilçesi Deştin köyü Tekağaç mevkiinde yapılmak istenen Muğla Çimento Fabrikası ve Entegre Tesisleri'ne karşı yöre halkının direnişi sürüyor.

Bugün bayırda toplanan halk şantiye alanına kadar giderek yerel ve merkezi idare yetkililerinin duyarsızlığına bir kez daha isyan etti.

Şantiye alanında bulunan vince Türk bayrağı ve Atatürk resmi asılması dikkat çekerken, bazı yurttaşların “utanmadan bir de Türk bayrağı ve Atatürk mü asıyorsunuz işgal ettiğiniz yere” şeklinde tepki gösterdiği görüldü.

Jandarmanın önlem aldığı şantiye alanındaki eylem, direnişin büyüyerek devam edeceği yönündeki açıklamaların ardından sona erdi.