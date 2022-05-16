Muğla'da art arda deprem

AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.13'te meydana gelen depremin derinliği 18.68 km olarak ölçüldü.

Öte yandan gece saatlerinde de Muğla Ortaca'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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