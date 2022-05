Muğla'da 12 köy tehdit altında: Tonlarca zehir üretilecek

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’ın Deştin Mahallesi arasındaki Tekağaç mevkiinde 2021 yılında yapımı başlayan Entegre Çimento Fabrikası tartışma konusu oldu. Bölge halkı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptali için hukuk mücadele veriliyor.

Mezopotamya Ajansı'ndan Tolga Güney'ın haberine göre, Muğla İdare Mahkemesi'ne "ÇED olumlu" kararının iptali için açılan davada, mahkeme bölgede bilirkişi incelemesi yapılması kararı verdi. Ancak incelemenin yapılacağı tarih henüz netleşmiş değil.

7 bin 750 metrekarelik bir alana kurulması planlanan fabrikanın yakınında yerleşim yerleri, bağ, bahçe, zeytinlik, tarım alanlarının yanı sıra dere ve baraj gibi su kaynakları bulunuyor. Alan, ayrıca tamamen ormanlık içerisinde ve sanayi tesisinin kurulmasına uygun olmayan bir alan. İlk olarak 2005 yılında bölgeye gelen Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş.’nin aldığı ÇED olumlu raporu, köylülerin açtığı dava sonucu 2016 yılında iptal edildi. Ancak 2021 yılında tekrar ÇED olumlu raporu alan şirket, Menteşe Belediyesi’nden de ruhsat alarak inşaata başladı. Projenin planlandığı arazi, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında, 1/15.000 ölçekli mevzi nazım imar planı ile sanayi alanı olarak işaretlendi.

Kil ve kalker ocağı yapılacak

Proje ruhsat alanı içerisinde, izinleri alınmış 23 adet kil ve 29 adet kalker ocağı öngörülüyor. 40 yıl işletme ömrü öngörülen tesiste, her yıl 2 milyon 500 bin ton çimento, 1 milyon 700 bin ton klinker üretilmesi planlanıyor. Bu üretim için gerekli olan hammadde ise tesis alanı çevresinde bulunan 765 hektarlık alandan her yıl 2 milyon 200 bin ton kalker ile 480 bin ton kil çıkarılarak sağlanacak. Üretim için her yıl 25 bin ton demir ve 306 bin ton Kütahya Linyiti kullanılması planlanıyor.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Menteşe Meclisi’nden Haluk Özsoy, "Bu fabrikaların ne çalışana ne de zeytin ağaçlarına, domates, bibere bir yararı var. Tamamen tarımı bitirmeye yönelik. Fabrikadan çıkacak tozlar 2 buçuk ile 10 mikron arası partiküllerden oluşuyor. Bu partikül madde havaya karıştığı zaman rüzgarla 40 kilometre öteye gidebiliyor. Bu partikül maddeyi nefesle çektiğinizde direkt olarak kana karışıyor. Hem sağlık açısından hem de sosyo-ekonomik olarak zararları olacak" dedi.

Proje alanı çevresinde 12 köy var

Proje alanı çevresinde 12 köyün bulunduğuna dikkati çeken Özsoy, bu bölgenin tarım, hayvan ve arıcılıkla geçindiğini aktardı. Projenin hayata geçmesi durumunda bu faaliyetlerin artık yapılamayacağının altını çizen Özsoy, dolayısıyla köylerin zamanla boşalacağını belirtti. 30 yıldır mücadele verildiğini söyleyen Özsoy, “Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettirip, planları da iptal ettireceğiz. 1/100.000 ölçekli planda, buralar sanayi bölgesi olarak görünüyor. Dolayısıyla ÇED davasını kazanacağız. Sonrasında da bu planları iptal ettireceğiz. İnsanlar bu konuda bir hassasiyet gösteriyor. Köylüler burada örgütlenmiş durumda. Her akşam 30 kişi, sürekli bölgede bulunuyor. 12 köy bu fabrikayı istemediklerinde net ve hem fikirler. Bizi daha çok desteklerlerse memnun oluruz” diye belirtti.

MUÇEP Menteşe Meclisi üyesi Huriser Buga ise bölgede yetişen endemik türlerden göbek mantarına değindi. Buga, "İlaç firmalarının çokça kullandığı bir mantar. Köylülerin de önem verdiği bir mantar türü. Yine insanlar, Deştin ve Bayır ormanlarındaki endemik bitkilerle geçiniyor. Bunlar için kazanana kadar mücadelemiz sürecek" diye konuştu.