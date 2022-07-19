Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, il genelinde hafta boyunca sürecek olan yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada; meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde, içinde bulunulan hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği; 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgarın olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre, kentte orman yangını riski bulunduğunun vurgulandığı açıklamada; beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Görülen olumsuzlukların, bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konusunda daha duyarlı olunmasının talep edildiği açıklamada; özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiği kaydedildi.