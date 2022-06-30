Müge Anlı'nın polis eşinden tuhaf 'düğün fotoğrafı' açıklaması

Sunucu Müge Anlı ile evlenen İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu tuhaf bir paylaşımda bulundu.

Yüzbaşıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada kendi adına açılan sahte hesaplar yüzünden düğün fotoğraflarını paylaşmayacağını, hesaplar kapatılınca düğün fotoğrafı paylaşacağını açıkladı.

Yüzbaşıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlar biliyorum nikah törenimizle ilgili fotoğrafları çok merak ediyorsunuz ve bununla alakalı çok mesaj alıyorum. Öncelikle söylemek istiyorum mi bu süreci gizli tutmamızın sebebi sosyal medyada bir çok adıma açılmış sahte hesap olması ve insanları yanlış bilgilendirmesidir. Bu farklı algı kalkana kadar ve adıma açılmış sahte hesaplar kapatıldıktan sonra bu görüntüler sizlerle paylaşılacaktır."