Televizyon dizilerinin giderek gündüz kuşağı programlarına benzemesi Medyaradar adlı sitede bir köşe yazısı konusu oldu.

Murat Tolga Şen, konuya ilişkin yazısında, "Dizilerde Müge Anlı etkisi… Aynı dizi hikayesini ATV’ye 3 kez satmışlar!" başlığını kullanırken, şu ifadelere yer verdi:

"ATV'nin yeni dizilerinin ana çatışmaları aynı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinde, Elif kocasının başka bir kadından çocuğu olduğunu öğreniyor. Aldatmak dizisinde ise Güzide kocasının başka bir kadından çocuğu olduğunu öğreniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide de Leyla kocasının başka bir kadından çocuğu olduğunu öğreniyor.

...Müge Anlı tipi yayıncılık ulusal kanalları ele geçirdi diyebiliriz. Gündüz gerçeği, akşam kurgusu ama hep aynı sorunlu ilişkiler evreni!"