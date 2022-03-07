Müftülükle öğrenciler için protokol: Ahlaki değerler benimsetilecek

Amasya İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Amasya İl Milli Eğitim ve Müftülük resmi internet sayfasından yapılan açıklamada işbirliği protokolü ile temel eğitim ve ortaokul çağındaki öğrencilerin “milli, manevi ve ahlaki” değerlerinin benimsetilmesinin amaçlandığının altı çizildi.
Yürürlüğe girdi
Protokolü İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun imzaladı ve işbirliği protokolünün 04.03.2022 tarihi itibarıyla da yürürlüğe girdiği belirtildi. İşbirliği protokolü müftülük ve il milli eğitim müdürlüğü resmi internet sayfasından şu şekilde duyuruldu: