Müftülük 'kreş'inde 3-4 yaşında çocuklara ‘şiddet ve istismar’a suç duyurusu

İstanbul Avcılar’da bulunan Hazreti Ebubekir Camii Kuran Kursu’nda üç-dört yaşındaki çocukların cinsel istismar, fiziksel şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığı iddiaları yargıya taşındı.

Anne A.A. çocuğunun okulda ağır travmalar yaşadığını belirterek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçelerinde, çocuğun maruz kaldığı iddia edilen muameleye sessiz kalındığı ve üstünün örtülmeye çalışıldığı gerekçesiyle kurum yetkilileri ile ilçe müftülüğü yöneticileri hakkında da ciddi suçlamalar yer aldı.

‘Bizi köpeklere atarlar anne, sakın söyleme’

Yaşananları Odatv’den Büşra İlaslan’a anlatan psikolog anne A.A., kreş olarak tanıtılan kursun hem Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olduğunun hem de Diyanet’in müfredatından faydalandığının söylenmesi üzerine dört yaşındaki çocuğunu kaydettirdiğini belirtti. İlk günlerde okula istekle giden çocuğunun bir süre sonra hırçınlaşmaya, ağlama krizleri ve korkular yaşamaya başladığını ifade etti.

Anne A.A., vücudunda tırnak ve kızarıklık izleriyle eve dönmesi üzerine çocuğuyla konuştuğunu aktardı. Annenin anlatımına göre, çocuk, "oyun" adı altında istismar edildi ve öğretmeni de bu anları cep telefonuyla kaydetti. A.A., çocuğunun "Bizi köpeklere atarlar anne sakın kimseye söyleme" diyerek yaşadığı korkuyu ifade ettiğini vurguladı.

Anne A.A., durumu sormak için gittiği okul müdürü ve öğretmenden "Bunlar oyun, çocukların çok hoşuna gidiyor" yanıtını aldığını, şikayetçi olacağını söylediğinde ise "İstersen cumhurbaşkanına git, bize bir şey olmaz" diye tehdit edildiğini öne sürdü.

Müftülük yöneticilerine ‘suçu gizleme’ suçlaması

Annenin avukatları savcılığa sundukları dilekçelerde, kurstaki şüpheli öğretmen Z.Ç.’nin gözetim ve denetim görevini yerine getirmeyerek bu olaylara zemin hazırladığını aktardı. Skandalın sadece kurstaki öğretmen ve müdürle sınırlı kalmadığı, olayın intikal ettirildiği Avcılar İlçe Müftü Yardımcısı ve Avcılar İlçe Müftüsü’nün de cinsel istismar ve şiddet şüphelerini adli makamlara bildirmek yerine "İşi büyütmeyin" diyerek suçu gizledikleri iddia edildi.

Anne, sorumlular hakkında idari tahkikat başlatılması amacıyla CİMER üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na da resmi başvuruda da bulundu.

Delillerin karartılmasına karşı ivedi tedbir talebi

Savcılığa verilen dilekçelerde, suçun işlendiği tarih "Aralık 2025 ve öncesi" olarak kayıtlara geçerken, yaşanan sürecin süreklilik arz eden bir ihmaller zinciri olduğu vurgulandı. Mağdur çocuğun yaşının çok küçük olması ve delillerin karartılma ihtimali göz önünde bulundurularak, kurumdaki kamera kayıtlarının ivedilikle muhafaza altına alınması istendi.

Ayrıca, diğer çocukların da telafisi imkânsız zararlar görmemesi adına, şüpheli öğretmen ve müdürün derhal görevden uzaklaştırılması ve soruşturma tamamlanana kadar kurumdaki “eğitimin” askıya alınması talep edildi.

Polis hakkında ‘tehdit’ten suç duyurusu

Soruşturma süreci devam ederken psikolog anne A.A., savcılığa ikinci bir dilekçe vererek kendisini "telefonla arayan ve öğretmeni tanıdığını söyleyerek şikayetinden vazgeçirmeye çalışan" bir polis memuru hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Anne A.A., ilgili memurun kendisine "Çocuğunu cam fanusa koymuşsun", "Yalan söylüyorsunuz" gibi ifadeler kullandığını, hakaret ettiğini ve şikayetini geri çekmezse çocuğunun elinden alınabileceğini öne sürerek tehdit ettiğini kaydetti.