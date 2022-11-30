Müebbet hapis cezası istenen Metin Gürcan'dan açıklama

"Askeri ve siyasi casusluk" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, Gürcan'ın, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde temin etme ve açıklama" suçlarından müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Gerçek Gündem'in haberine göre Gürcan, mütalaayla ilgili olarak şunları söyledi:

"İki defa tahliye olduğum, halen tutuksuz yargılandığım dava süreci ve yaşadıklarım hakkında çok fazla soru alıyorum. Elbette anlatacak çok şeyim var. Ancak, her şeye rağmen Hukuka inancım ve Yüce Mahkeme'ye saygımdan dolayı mahkeme kararına kadar konuşmayacağım."