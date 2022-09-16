Müdürün öğrenciye uyguladığı şiddete karşı çıkan öğretmenlere ceza

İzmir’in Dikili İlçesi Bademli Mahallesi’nde bulunan Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlkokulu’nun müdürü T.Ş.’nin bir öğrenciye uyguladığı şiddet güvenlik kameralarına yansıdı.

Mektepli Gazete'nin haberine göre, okulda bulunan bazı öğretmenler, müdür T.Ş.’nin öğrencilere yönelik uyguladığı şiddete karşı çıktı.

T.Ş. hakkında CİMER’e yapılan başvuruda, okul müdürü için “disiplin yönünden teklif getirildiği” belirtildi ancak soruşturmanın akıbeti hakkında bilgi verilmedi.

Okul Müdürü T.Ş.’nin öğrencilere uyguladığı şiddete karşı çıkan 5 öğretmene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayıyla soruşturma açıldı. Soruşturmanın gerekçesi olarak “okulda gruplaşma olduğu, okul müdürü ve grup dışında kalan öğretmenlere selam verilmediği” gösterildi.

Habere göre açılan soruşturma sonucunda T.Ş.’nin davranışlarına karşı çıkan öğretmenlere görev yeri değişikliği cezası verildi.