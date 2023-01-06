Müdür yardımcısının odasında öğrenci annesini öldürdü, Eğitim-İş 'acilen tedbir' istedi

Eğitim-İş Samsun Şube Başkanı Volkan Erken, Samsun'un Canik ilçesindeki Tevfik İleri Ortaokulu'nda bir öğrencinin müdür yardımcısı odasında ateşli silah kullanarak annesini öldürmesine tepki gösterdi. Erken, “Okullarda güvenlik adına bütün önlemler alınsın. Güvenlik görevlisi istihdamı, x-ray cihazları başta olmak üzere okullarımıza kurulmasını istiyoruz” dedi.

Erken, şunları söyledi:

“Bu konuyla alakalı acilen ve ivedilikle yetkililerin tedbir alması gerektiğini hem basın ile hem de kamuoyuyla paylaşmıştık.

Bugün Canik ilçemizde Tevfik İleri Ortaokulunda yaşadığımız, çok acı bir olay neticesinde, bir velimiz maalesef büyük oğlu tarafından katledildi. Okula elini kolunu sallayarak belinde silahla rahatlıkla girebilen şahıs, müdür yardımcısının odasına kadar çıkarak, o esnada öğretmenlerin de olduğunu müdür yardımcısının odasında annesine kurşun yağdırmıştır ve onu orada katletmiştir. Bu esnada müdür yardımcısının odasında olan öğretmen arkadaşlarımız, yara almadan olayı atlatmışlardır, kurtulmuşlardır.

Ama bu bundan sonra yaşanabilecek olaylara çok son derece bir örnek teşkil etmiştir. Ve okullardaki güvenlik zafiyeti şahısların okullara aranmadan, girebilmeleri, üstlerinde kesici, delici silahların ya da ateşli silahların olup olmadığına bakılmaksızın, okul içerisine rahatlıkla girebilmeleri, ciddi anlamda güvenlik zafiyeti yaratmaktadır. İvedilikle okullarımızda tıpkı valiliklerde olduğu gibi, tıpkı kaymakamlıklarda olduğu gibi hatta hatta AVM’lerin girişlerinde olduğu gibi kesici delici ve ateşli silahların kontrolünü yapan X Ray cihazlarının yerleştirilmesi gerekiyor.

Okullara acilen güvenlik görevlisi kadrosu açılması gerekiyor. Ve okullarda yaşanabilecek bu tip sıkıntılı durumların, sonucu üzüntüyle bitecek durumların yaşanmasının önüne acilen, ivedilikle geçilmesi gerekiyor. Alınan geçici önlemler, geçici tedbirler, gördüğümüz gibi bugün yaşanan olaylarda da kendini gösterdi. Hiçbir şey ifade etmiyor. Okullarda acilen güvenlik görevlisi istihdamının yapılması lazım. Okullara X Ray cihazının derhal kurulması lazım. Okullarda öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliğinden daha önemli hiçbir şey yoktur. Eğitim-İş olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz. Derhal ivedilikle okullarda güvenlik adına bütün önlemler alınsın. Güvenlik görevlisi istihdamı başta olmak üzere, X Ray cihazları başta olmak üzere okullarımıza kurulmasını istiyoruz.” (ANKA)