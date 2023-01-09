Mücadele karşılık buldu: Altınovalılar ulaşım haklarını almak için kararlı

Yaklaşık iki aydır Antalya Altınova'da mahalle halkı ulaşım sorununu çözmek icin mücadele ediyor. İki ay boyunca mahalle halkının verdiği mücadelede çok sayıda imza toplandı ve Büyükşehir Belediye ve Ulaşım Daire Başkanlığı'na talepler iletildi.

Verilen mücadele sonrası tramvay hattına giden ring seferlerinde kısmi bir iyileşme oldu ve seferler bir saatten yarım saat ve kırk dakikaya indirildi.

'Atılan adımlar yeterli değil'

Ancak Altınovalılar bu adımın yetersiz olduğunu, doğrudan şehir merkezine giden yeni bir otobüs hattı istediklerini belirtiyor.

Ulaşım Hakkımız İçin: Bir Adım Daha İleri! duyurusuyla bugün Altınova Semt Evi'de buluşan Altınova Mahalle Dayanışması, imza çalışmalarına devam etmek ve mahalle halkını daha etkili şekilde harekete geçirmek konusunda karar aldı.



Şubat ayına kadar olası bir iyileşme olmaması durumunda mahalle halkı olarak protesto haklarını kullanacaklarını, bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini belirttiler.

'Otobüs yok, kriz var bahanesiyle bizi geçiştiremezseniz'

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altınova Semt Evi: "Otobüs yok, kriz var bahanesiyle bizi geçiştiremezseniz. Patronlara, şirketlere gelince bol kepçeden teşvikler ihaleler... Emekçilere gelince, "Yürüyün ne olacak, spor yapmış olursunuz" açıklamaları. Saygısızlığın lüzumu yok! Ulaşım hakkımızı istiyoruz!" ifadelerine yer verdi