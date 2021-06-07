Muammer Aksoy'un evinin tescil talebi reddedildi, yıkımın önü açıldı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yıkım tehdidi altında olan toplumsal hafıza mekanı Muammer Aksoy’un evinin tescil edilmesi için Koruma Kurulu’na başvurmuştu.

Koruma Kurulu’nun Ankara Çankaya'daki Bahçelievler Mahallesinde yer alan taşınmazın tescil edilmesinin talep edildiği, oda yazısına cevap geldi.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, "ilgili kurumca riskli yapı olarak ilan edilen ve doğrultuda tapu kaydına şerh düşülen, zaman içerisinde kullanıcıları tarafından mimari değişikliklere uğratılan taşınmazın 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı nitelikleri taşımadığını" belirterek, tesciline gerek olmadığına karar verdi.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Korumama Kurulu yine iş başında, kararı yargıya taşıyoruz. İller Bankası, Atatürk’ün Marmara Köşkü, her cumhuriyet değeri ve hafıza mekanları 'riskli yapıdır' denilerek yıkımlar mubah hale getirilmek isteniyor. Bu yaklaşımı reddediyoruz. Muammer Aksoy Evi bir bellek mekandır, onarımı ve güçlendirmesi yapılarak korunmalıdır. Bu bellek mekanın gelecek kuşaklara aktarılması ve korunması için Koruma Kurulu’na başvurduk. Muammer Aksoy’un ömrünü geçirdiği ve mücadelesine tanıklık ettiği ev, aydınlanma müzesi yapılmalıdır” dedi.

Candan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kamulaştırma kararı alarak, Muammer Aksoy Evi’ni kamulaştırmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz. Telafi imkansız zararlar verilmeden Muammer Aksoy Evi’nin yıkımına neden olacak bu sürece dur denilmelidir" diye konuştu.