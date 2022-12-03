MTV zammı belli oldu: Rekor artış

Yeni yılda notorlu taşıtlar vergisine büyük zam gündemde.

Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak tespit edildi. Cumhurbaşkanı'nın oranı düşürme ya da artırma yetkisi bulunuyor ancak yetkisini kullanmaması halinde fiyatlar rekor seviyede zamlanacak.

2023 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak.

1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 5 bin 612 lirya yükselecek.

1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobiln vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 9 bin 912 liraya yükselebilecek.

1801 – 2000 motor sildindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 lira iken yeni yılda bu fiyat 15 bin 616 olabilir.