MSB'den 'Ukrayna' açıklaması: 'Türkiye üzerine düşeni yaptı'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye, sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözümüne yönelik iradesini ortaya koydu. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Hem Ukrayna hem Rusya ile iyi ilişkilere sahip Türkiye, NATO üyesi olarak da sorumluluklarını yerine getiriyor” denildi.

MSB adına bilgilendirmeyi, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara yaptı.

Kara Suriye'ye ilişkin "Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını bekliyoruz" dedi.

Libya'da ve Türkiye’de bugüne kadar 8 bin 500 Libya Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim verildiğini, 1500 Libya Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitiminin devam ettiğini söyleyen Kara "Şu anda Libya’da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye’nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Libyalı yöneticiler de bu gerçeği ifade etmektedir" diye konuştu.

Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara yönelik askeri faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Kara "Yunan yöneticilerin hukuka aykırı, provokatif ve saldırgan tutumuna karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında gerekli karşılık verilmektedir" ifadesini kullandı. Kara ayrıca Güven Arttırıcı Önlemlere ilişkin görüşmelerin 4. turu için davet edilen Yunanistan Savunma Bakanlığı heyetini Ankara’ya beklediklerini söyledi.

"Kıbrıs’ta egemen, eşit, bağımsız iki devlet tek çözümdür" diyen Kara "Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir" diye konuştu.

'NATO'nın değerlerini ve sorumluluklarını paylaşıyoruz'

Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk girişimlerine değinen Kara "Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki gerginliğin giderilmesine yönelik NATO’nun girişimleri kapsamında diyalog çağrısında bulunulmuş; benzer şekilde, sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da gerginliğin azaltılması ve sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda diyalog çağrısı yinelenmiştir" dedi.

Kara "31 Ocak’ta sayın Bakanımız tarafından ‘Montrö Rejimi çerçevesinde Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuz’ ifade edilmiştir. İttifaka katılışımızın 70’inci yılında, ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip ülkemiz, NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmakta, 1952 yılından bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmektedir" diye konuştu.

"194 firmanın katkılarıyla yerli ve milli olarak üretilen" TCG Ufuk'un Ocak 2022’de envantere girdiğini duyuran Kara "Türkiye hâlihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Yılbaşından beri 113 personel ihraç edildi

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 280 personelin ihraç edildiğini, bin 79 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiğini duyuran Kara "1 Ocak-4 Şubat 2022 tarihleri arasında 113 personel ihraç edilmiş, 52 emekli personelin rütbeleri geri alınmış, 37 personel göreve iade edilmiş, 4 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir" dedi.

ABD'den F-35 görüşmesi için davet bekleniyor

ABD ile devam eden ‘F-35 görüşmelerinin’ takvimine ilişkin soruya yanıt veren MSB kaynakları, "İlk toplantı Ankara'da 27 Ekim'de yapıldı. İkinci toplantı için ABD tarafından bu ay içinde davet bekliyoruz" dedi. F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin çalışmaların da devam ettiğini aktaran kaynaklar, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın ikincisinin planlama aşamasında olduğunu söyledi.

ABD'nin IŞİD liderine yönelik İdlib'de düzenlediği operasyona ilişkin soruya ise MSB kaynakları "operasyonun teknik detaylarına yönelik ABD raporu açıklanmadan yorum yapmanın doğru olmayacağı" şeklinde yanıt verdi.

Hulusi Akar'ın sağlık durumu

Koronavirüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sağlık durumuna ilişkin kaynaklar, "Sağlık durumu çok iyi, hafif semptomlarla hastalığı atlatıyor. Şu anda gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerini uzaktan sürdürüyor" yanıtını verdi, Akar'ın gelecek hafta Brüksel'de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmasının planlandığını da kaydetti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin sorulması üzerine Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerin barış, huzur, refah içinde yaşamasına yönelik duruşumuzu her zaman ortaya koyuyoruz. Bunun sağlanmasına yönelik Montrö de önemli bir anlaşma olarak yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye, sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözümüne yönelik iradesini ortaya koydu. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Hem Ukrayna hem Rusya ile iyi ilişkilere sahip Türkiye, NATO üyesi olarak da sorumluluklarını yerine getiriyor. Sayın Bakanımız da geçen haftalarda askeri gerginliğin artırılmasının kimseye fayda getirmeyeceği ve bundan kaçınılması gerektiğini ifade etmişti."

'AB sessiz kalmakta ve görmezden gelmekte'

Yunanistan'ın kaçak göçmenleri geri itmesine de değinen kaynaklar, "İpsala bölgesinde Yunan Sınır Birlikleri tarafından geri itilen 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesi, Yunan yöneticilerin insanlık dışı uygulamalarının son örneği olmuştur. Yunanistan'ın AB değerlerini ve İnsan Hakları Beyannamesi'ndeki kuralları ihlal etmesine AB sessiz kalmakta ve görmezden gelmektedir" dedi.

Kabil havalimanının işletilmesi

Afganistan'da havalimanının işletilmesine yönelik gelinen son noktaya ilişkin soru üzerine kaynaklar hem diplomatik faaliyetlerin yürütülmesi hem de uluslararası yardımların ulaştırılmasına yönelik havaalanlarının önemine işaret etti. Katar ve Türkiye'nin bu konudaki ortak çalışmasını hatırlatan kaynaklar, çalışmanın nihayete ulaşmasıyla Kabil başta olmak üzere Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat'ta havaalanlarının işletilmesinin planlandığını bildirdi. (ANKA)