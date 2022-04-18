MSB'den 'Pençe-Kilit' operasyonu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın Kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

PKK'nin Irak’ın kuzeyinde geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtilen açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle alınarak Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı ‘Pençe-Kilit’ operasyonu başlatılmıştır” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi” dedi.