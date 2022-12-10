MSB'den müttefik ülkelere 75 milyon lira hibe

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) dost ve müttefiklere verilecek hibe miktarının üst sınırını artıran Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek kararda, "2023 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost ve müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara, özel kurum ve kuruluşlar bakımından kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 75 milyon Türk lirası olarak belirlenmiştir" denildi.

Karar kapsamında anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesi de yayımlandı. 41 maddelik listenin birinci sırasında silah ve mühimmat ile bunlara ait yedek parçaları yer aldı.

Listenin devamında, insansız hava araçları, dron ve dronsavarlar, askeri giyim kuşam, kara, deniz ve hava araçları ile bunlara ait alt sistemler ve yedek parçalar, resmi olmayan askeri yayınlar, kitap, dergi ve broşür, jeneratör ve yedek parçaları, akaryakıt, danışmanlık hizmetleri, mayınlı sahaların keşfi temizlenmesi maksadıyla uzman ekip desteği, gemiler, platformlar, muhabere ve bilgi, sistem malzemeleri yer aldı. (ANKA)