MSB'den MKE açıklaması

TBMM'de Milli Savunma Komisyonu, ‘MKE Anonim Şirketi Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

DHA'da yer alan habere göre, CHP’li üyeler, görüşmelere geçilmeden önce teklifin anayasaya aykırılığını gerekçe göstererek usul tartışması başlattı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “MKE Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi incelendiğinde kamu yararı içermemektedir” dedi.

AKP: Anayasaya aykırı değil

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise teklifin anayasaya aykırılıkla herhangi bir ilişkisinin olmadığını savundu. Can, “Makina Kimyayı KİT kapsamından çıkaran, hazineye bağlayan, hazinenin Türk Ticaret Kanununa göre Milli Savunma Bakanlığı sevk ve idaresinde bir anonim şirket kuruyoruz. Yani kamuyla bağı devam ediyor, kesinlikle özelleşmiyor. Sadece özel şirket mantığıyla çalışabilecek alt yapıyı, hukuki mevzuatı getiriyoruz. Kanuna ya da Anayasaya aykırılık yoktur” dedi.

'Özelleştirme Kanunu'ndan muaf'

Komisyona hükümet adına katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, muhalefet partilerinin söz konusu teklife yönelik eleştirine yanıt verdi.

MKE Anonim Şirketi Kanun Teklifi'nde kurumun Özelleştirme Kanunu'ndan muaf tutulduğunu ifade eden Dere, "Hiçbir personelin işten çıkarılması söz konusu değil, bütün mali ve sosyal haklarının korunması amaçlandı kanunla" dedi.

Dere, "Sektörde birlikte faaliyet gösterdiği ROKETSAN gibi, TAI gibi firmalara bakın, özel sektör firmalarına bakın, istediği AR-GE mühendisini, tasarımcıyı AR-GE merkezlerinde birçok indirimden, teşvikten yararlanarak istihdam edebiliyor; ama Makina ve Kimya Endüstrisi kurumumuzun AR-GE merkezi kurma yetkisi yok" diye konuştu.