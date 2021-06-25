MSB'den 'Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız okuyabilecek' haberleriyle ilgili açıklama

Genelkurmay Basın Albay Zeki Aktürk, "Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine" ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" denildi.

'Katar Silahlı Kuvvetleri personelini kapsıyor'

Açıklama şöyle:

"Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar’lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak."