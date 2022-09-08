Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti" açıklaması yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
MSB: Tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 geminin daha yola çıktığını açıkladı.
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti" açıklaması yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.